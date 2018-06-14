РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подростки делали селфи и разжигали костры на многоэтажных домах на улице Молодежной, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На крыше 16-этажного дома №2 на улице Молодежной вечером 13 июня подростки делали селфи, до этого они тоже там появлялись. Регулярно звоню в управляющую компанию МУП «СЕЗ» с просьбой закрыть крышу, так как дети в летний период часто там гуляют, кидают сверху камни на машины. Приходят сотрудники, крышу закрывают, но, видимо, потом замки опять срывают», – сказала свидетель.



По словам другого очевидца, подростки что-то жгли на крыше дома №7, корпус 2.