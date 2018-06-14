РИАМО - 14 июн. Вход на территорию фестиваля болельщиков FIFA в Москве временно закрыли в связи с максимальной загрузкой площадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма столицы.

«Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча», - отмечается в материале.

В эти минуты на столичном стадионе «Лужники» проходит первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Трансляция матча идет во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018.

Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.