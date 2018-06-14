РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. Власти городского округа Люберцы будет содействовать подрядной организации в переносе коммуникаций при строительстве дороги М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский городского округа Люберцы, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Сигалов.

В четверг в администрации прошло совещании по вопросу строительства дороги М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский Люберец. На нем присутствовали представители ФКУ «Центравтомагистраль», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД, администрация горокруга и общественники.

«Самый трудозатратный по времени процесс – это перенос инженерных коммуникаций. Подрядчик по переносу инженерных коммуникаций тоже будет известен в третьем квартале 2018 года. Мы готовы организовать помощь в более оперативном переносе коммуникаций при подготовке объекта», – сказал Сигалов.

Он подчеркнул, что необходимо по этому вопросу провести совместное совещание с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ФКУ «Центравтомагистраль» и администрациями Люберец, Жуковского и Раменского района, на территории которых будут вестись работы.

«Надо уже сейчас готовить чертеж о геологических и геодезических сведениях стройплощадки и инженерных коммуникациях в этих городских округах. Его можно подготовить в течение двух месяцев», – отметил Сигалов.

По его словам, раз в месяц будут проводиться совещания, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные со строительством дороги.