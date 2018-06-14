РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В Подольске 16 июня пройдет бесплатный семинар для лидеров национальных диаспор, участникам расскажут, как развить лидерские качества у представителей разных национальностей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Семинар пройдет в рамках проекта «Новое поколение диаспоральных лидеров Московской области», реализуемого с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Первый бесплатный семинар для диаспоральных лидеров Подмосковья состоится 16 июня в молодежном центре «Максимум» в поселке Кузнечики, дом 8. Уникальные знания от практикующих юристов, известных общественных деятелей, диаспоральных лидеров, специалистов по работе с информационными технологиями, экспертов по развитию личного бренда передадут участникам семинара при помощи жизненных примеров», – говорится в сообщении.

Программа семинара включает образовательные мастер-классы и развлекательные конкурсы. Участникам расскажут, как определить роль диаспоральных лидеров в реализации национальной политики на территории Московской области, развить лидерские качества у представителей разных национальностей, создать свою программу продвижения, поставить цели на несколько лет вперед, стать миграционным юристом и многое другое.

Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов» при поддержке администрации горокруга Подольск.

Всего запланировано шесть бесплатных семинаров, которые пройдут с 16 июня по 31 августа в Подольске, Люберцах и Пушкине.