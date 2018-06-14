РИАМО – 14 июн. Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом отметил, что отношения между двумя странами развиваются эффективно, сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы помним визит короля Саудовской Аравии Сальмана в Россию, в Москву. Прошу Вас передать ему самые наилучшие пожелания. Это дало хороший толчок, импульс в развитии наших двусторонних отношений. Они действительно развиваются эффективно в сфере политики, в сфере экономического взаимодействия», — заявил Путин.

Как отмечается, в начале встречи президент России поздравил наследного принца Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

В свою очередь Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поблагодарил Путина за гостеприимство и отметил, что Россия и Саудовская Аравия прошли очень большой путь в развитии двусторонних отношений.

В эти минуты на столичном стадионе «Лужники» проходит первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.