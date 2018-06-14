РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Около 80 тысяч кубических метров ила достали со дна реки Пехорки и ее притока реки Малашки в Балашихе в рамках работ по экологической реабилитации водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«После 10 июня мы возобновили работы по экологической реабилитации реки Пехорки и ее притока реки Малашки в Балашихе. Весной работы не проводились из-за нереста рыбы. Ил из водоема начали откачивать с осени 2017 года. За это время со дна водоема уже достали около 80 тысяч кубических метров ила», – сказал начальник управления экологии и природопользования администрации горокруга Альберт Горячев.

Он добавил, что ил со дна Пехорки достают при помощи экскаваторов в узких местах реки. В широких местах донные отложения откачивают при помощи специального плавучего земснаряда. Ил собирают на берегу реки на подготовленные площадки. После того, как с него стечет вода, его вывозят на специальный полигон в другом муниципальном образовании, который имеет право принимать такие отходы.

Подготовка к экологической реабилитации реки Пехорка началась в Балашихе в 2016 году. Специалисты ликвидировали несанкционированные стоки в реку. В ходе реабилитации планируется очистить от ила 18,5 километров Пехорки и 4 километра ее притока реки Малашки. Также берега водоемов будут очищены от мусора, сухих деревьев и кустарников, мешающих току реки. Работы планируется завершить в 2018 году.