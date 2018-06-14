РИАМО – 14 июн. Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пожали друг другу руки после первого гола в матче чемпиона мира по футболу, передает Газета.ru.

«Они смотрят игру с трибуны на стадионе «Лужники» в Москве. Первый гол в матче на 12-й минуте оформил Юрий Газинский», - говорится в сообщении.

Второй гол забил в ворота сборной Саудовской Аравии полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Судья добавил к основному времени первого тайма две минуты.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля.

Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.