РИАМО - 14 июн. Болельщики, который наблюдают за первой игрой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, встретили второй гол сборной России в ворота Саудовской Аравии овациями, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на столичном стадионе «Лужники», сборная России играет против команды из Саудовской Аравии. Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.

Люди в фан-зоне после второго мяча в ворота Саудовской Аравии скандируют: «Россия! Россия!».

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.