РИАМО - 14 июн. Болельщики, который наблюдают за первой игрой чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, встретили второй гол сборной России в ворота Саудовской Аравии овациями, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на столичном стадионе «Лужники», сборная России играет против команды из Саудовской Аравии. Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.
Люди в фан-зоне после второго мяча в ворота Саудовской Аравии скандируют: «Россия! Россия!».
Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
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Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России.
В 2018 году сборная России принимает участие в своем четвертом Чемпионате мира, до этого наша сборная участвовала в мировом первенстве в 1994, 2002 и 2014 годах.
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Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру!
Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля!
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