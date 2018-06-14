РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Представители управляющих компаний ответят на вопросы жителей Подольска и расскажут о способах решения проблем ЖКХ в рамках очередного форума председателей советов многоквартирных домов «Управдом», который пройдет в горокруге 18 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

В работе форума примут участие председатели и члены советов МКД, комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы УК общественной палаты муниципального образования, представители ООО «МосОблЕИРЦ». Участниками рабочей встречи станут замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко и председатель комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы управляющих компаний общественной палаты горокруга Подольск Ольга Дорофеева.

«Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» пройдет в горокруге Подольск в понедельник, 18 июня. Программа форума будет разделена на три секции. Первую посвятят изменениям в законодательстве о вывозе мусора. В рамках второй секции выступит начальник подольского управления ООО «МосОблЕИРЦ» Александр Гусаков, который расскажет о деятельности организации. В ходе работы третьей секции речь пойдет об изменениях в тарифах за ЖКУ с 1 июля 2018 года», – говорится в сообщении.

Форум пройдет на улице Почтовая, 8, в культурно-досуговом центре «Молодежный». Регистрация начнется с 14:30, открытие форума в 15:00.