РИАМО - 14 июн. Международный фестиваль «У Троицы» откроется 15 июня в Сергиевом Посаде, свои спектакли на нем покажут семь подмосковных театров, девять театральных коллективов из регионов России и четыре театра из Израиля, Молдавии, Эстонии и Донецка, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Фестиваль заслуженно является одним из ярких культурных событий Подмосковья, в рамках которого ведущие театральные коллективы России и зарубежья представляют свои лучшие спектакли. Концепция фестиваля, ориентированная на историю страны, на духовные и нравственные традиции, придает ему особый колорит и атмосферу», – сказал министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, 20 профессиональных театральных коллективов представят зрителям 24 спектакля в различных жанрах. Ожидается, что фестиваль посетят 10 тысяч зрителей.

В день открытия на фестивале состоится спектакль «Змея в короне» Новгородского государственного академического театра драмы имени Федора Достоевского. А закроется он 25 июня спектаклем «Поминальная молитва» Мытищинского театра кукол «Огниво».

Двадцать первого июня в рамках фестиваля пройдет премьера спектакля «Иудушка. Страсти» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» Сергиево-Посадского драматического театра-студии «Театральный ковчег» – участника федерального проекта «Культура малой Родины».

«В этом (2018 году – ред.) году спектакли будут показаны не только на закрытых площадках, но и на пешеходной зоне «Дорога к храму», которая проходит от железнодорожного вокзала до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта зона – результат реализации приоритетного проекта Московской области», – отметила Косарева.

По словам министра, эта пешеходная зона смогла стать декорацией к театральным постановкам, потому что сохранила колорит и дух Сергиева Посада.

На пешеходной тропе «Дорога к храму» покажут спектакли театры из Липецка, Архангельска, Донецка и Воскресенска.