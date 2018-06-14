РИАМО - 14 июн. Станция метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена временно закрыта, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Станция «Воробьевы горы» временно закрыта. Поезда на станции не останавливаются», - говорится в сообщении.

На Воробьевых горах в четверг была открыта фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу, где показывают трансляцию первого матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.