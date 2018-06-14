РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В учреждениях Централизованной библиотечной системы горокруга Подольск открылись футбольные фан-зоны, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Библиотеки Подольска поддержали интерес подольчан и организовали у себя библиотечные фан-зоны. В них можно найти ответы на интересующие вопросы, взять расписание матчей, документальные и художественные книги про футбол», – говорится в сообщении.

Фан-зоны будут работать на протяжении всего мундиаля.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартовал в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

В первом матче 14 июня сборная России сыграет с Саудовской Аравией.