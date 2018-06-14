РИАМО - 14 июн. Новую особо охраняемую природную территорию создают в Ленинском районе Подмосковья, там специалисты ПФ «Верховье» обнаружили редкие виды орхидей, занесенные в Красную книгу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проведения полевых работ в Ленинском районе Московской области специалисты ПФ «Верховье», ведущие мониторинг редких видов, выявили местообитания сразу четырех видов орхидей. Всего на поляне обнаружили много сотен редких орхидей. Такие крупные и многовидовые популяции этих растений встречаются крайне редко», – говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, специалисты нашли целую поляну, где массово растут пальчатокоренники Фукса, пальчатокоренники пятнистого, пальчатокоренники мясо-красного, любки двулистной и тайника яйцевидного. Из перечисленных видов именно пальчатокоренник пятнистый занесен в Красную книгу Подмосковья, остальные виды – в приложение к Красной книге.

Как отмечается в сообщении, создание новой особо охраняемой природной территории на месте обнаружения редких растений позволит сохранить их от исчезновения.