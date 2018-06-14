РИАМО - 14 июн. Участники проекта «Музыка в метро» исполнили на станции «Сретенский бульвар» кавер на официальный гимн FIFA Россия 2018 в день открытия чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Кавер на официальный гимн FIFA Россия 2018 в исполнении коллектива «Загадки Евы» прозвучал на новой площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Сретенский бульвар». Песня, которую в оригинале исполняют известные певцы Полина Гагарина и Егор Крид, впервые прозвучала в метро за полтора часа до первого матча, в котором сыграли сборные России и Саудовской Аравии», – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в метро хотели поддержать российскую сборную по футболу и сделать оригинальный музыкальный подарок пассажирам Московского метрополитена.

«Недавно проект «Музыка в метро» был расширен почти в полтора раза. На музыкальных площадках в течение всего чемпионата будут звучать национальные песни и гимны сборных, которые приехали на турнир», – сказал Латыпов.

Выступления артистов на площадках проекта «Музыка в метро» дополнили список тематических мероприятий метрополитена. Так, 13 июня на станции «Воробьевы горы» открылась выставка плакатов, посвященных истории Чемпионата мира по футболу. До 20 июля пассажиры смогут увидеть самые значимые моменты мундиаля. Кроме того, на Кольцевой линии продолжает курсировать тематический поезд, также посвященный чемпионату мира, а на станциях метро и МЦК до 15 июля пройдут экскурсии на русском и английском языках.

В дни матчей изменится режим работы станций «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Лужники» МЦК, «Тушинская» и «Спартак». На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров – только на вход.