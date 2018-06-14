РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске возле деревни Бородино в связи с проведением ремонтных работ ограничат движение до 18 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге «Подольск – А-101 – Москва – Малоярославец – Рославль – Бородино» до 18 июня на участке км 0,910 – км 2,040 ограничено движение автомобильного транспорта», – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.