РИАМО - 14 июн. Сборная России забила второй гол в ворота Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Первый гол на 12 минуте забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Судья добавил к основному времени первого тайма две минуты.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.