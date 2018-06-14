РИАМО – 14 июн. В департаменте консульской службы министерства иностранных дел Украины объявили о планах по открытию более 50 новых визовых центров этой страны за рубежом, в том числе в России, сообщает Газета.ru.

«В общей сложности с 15 июня по 1 августа в разных странах откроется 56 новых визовых центров. Среди них будут восемь визовых центров в российских городах: Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Визовые центры будут предоставлять иностранным гражданам услуги по приему ходатайств при оформлении визы для въезда на Украину.

В данный момент между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января украинские власти ввели биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев, в том числе из России.