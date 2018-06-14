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Москвы и Подмосковья Фото Открытие чемпионата мира по футболу 2018 в Москве сегодня в 18:44 | Обновлено сегодня в 19:58
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РИАМО
, Николай Корешков
Официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу прошла на стадионе «Лужники» в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На церемонии открытия чемпионата спел знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс. Вместе с ним на сцене выступила певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединился знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Президент России Владимир Путин поздравил болельщиков с открытием чемпионата мира по футболу, назвав его грандиозным мероприятием.
«Поздравляю вас - многонациональную дружную футбольную семью - с началом турнира. Мы искренне рады. В нашей стране футбол - самый массовый вид спорта. Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие», - сказал Путин.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Сразу после окончания церемонии на стадионе начался первый матч мундиаля, в котором сборная России играет против национальной команды Саудовской Аравии.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Первый гол чемпионата мира был забит полузащитником сборной Росссии Юрием Газинским.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
Второй гол в ворота Саудовской Аравии на 43 минуте забил полузащитник Денис Черышев.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: фан-зона Чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: матч между сборными России и Саудовской Аравии
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: болельщики во время открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники»
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