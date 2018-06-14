На церемонии открытия чемпионата спел знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс. Вместе с ним на сцене выступила певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединился знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.