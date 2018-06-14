РИАМО - 14 июн. В Подмосковье на конец апреля 2018 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,2% по сравнению с соответствующей датой 2017 года и составило 207 тысяч голов, из них 97,7 тысяч коров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

При этом поголовье свиней на ту же дату увеличилось на 6%, до 343,2 тысячи голов, птицы – на 0,4%, до 10,96 миллиона голов, овец и коз – на 4,4%, до 63 тысяч голов.

На хозяйства населения приходилось 6,1% поголовья КРС, 3% свиней, 53,5% овец и коз, 5% птицы (год назад, соответственно, 6%, 3%, 56,7% и 5%). На крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 4,2% поголовья КРС, 1,2% свиней, 23,3% овец и коз, 0,6% птицы (год назад, соответственно, 4,7% КРС, 1,5% свиней, 26,3% овец и коз и 0,8% птицы).

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец апреля 2018 года по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,3%, до 185,5 тысяч голов, из них 86,4 тысячи коров (рост на 1,1%), поголовье свиней выросло на 6,4%, до 328,7 тысячи голов, птицы – на 0,5%, до 10,34 миллиона голов, овец и коз – на 42,4%, до 14,6 тысячи голов.

При этом производство мяса (скот и птица в живой массе) в хозяйствах всех категорий по итогам января-апреля 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года снизилось на 1,8%, до 98,5 тысяч тонн, молока – увеличилось на 1,7%, до 212,9 тысячи тонн, а яиц – снизилось на 20,3%, до 41,4 миллиона штук. Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства мяса составил 5,6%, молока – 9,7%, яиц – 37,6%.

Производство мяса (скот и птица в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Подмосковья в январе-апреле 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года снизилось на 1,8%, до 93 тысяч тонн, молока – увеличилось на 1,7%, до 192,1 тысячи тонн, а яиц – снизилось на 37,6%, до 18,4 миллиона штук.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-апреле 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 3,6% и составили 2 308 килограммов, яйценоскость кур-несушек снизилась на 10,3%, до 78 яиц.

На 1 мая в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 203 тысячи тонн кормовых единиц, из них 28,3 тысячи тонн – концентрированных кормов. На одну условную голову скота приходилось 5,3 центнера кормовых единиц против 5,9 центнера на 1 мая 2017 года.