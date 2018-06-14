РИАМО - 14 июн. В Москве на ВДНХ 2 сентября пройдет благотворительный забег в рамках московского международного форума «Город образования», сообщил журналистам в четверг программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

«В последний день форума его участники вместе с журналистами примут участие в забеге по ВДНХ в поддержку здорового образа жизни и детей, находящихся на длительном лечении, для которых реализуются специальные образовательные программы», - сказал Кузьмин.

Он отметил, что забег будет скорей всего на 10 километров, а все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд.

Ранее он сообщил, что московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ в 75-м павильоне с 31 августа по 2 сентября.

Международный форум «Город образования» – крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций наук, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.