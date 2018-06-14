РИАМО - 14 июн. Позитивный экономический эффект от переезда части городских структур в «Москва-Сити» составляет 33 миллиарда рублей, в эту сумму входит доход от продажи зданий, освобожденных в результате переезда, экономия на ремонте старых зданий и другие затраты, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Общий экономический эффект от переезда составит порядка 33 миллиардов рублей: 26 миллиардов – доходы от реализации старых зданий и роста капитализации и 7 миллиардов – экономия на ремонтных работах, которые требуется провести в зданиях, занимаемых сейчас переезжающими городскими структурами, а также аренде», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Он добавил, что современная планировка помещений в «Москва-Сити» позволяет сократить необходимые для того же числа сотрудников площади на 36%.

Многие ведомства правительства Москвы исторически занимают старинные здания в центре, построенные еще в первой половине XX века. Их содержание обходится недешево. Кроме того, у большинства из них настал срок комплексного капитального ремонта и замены внутренних инженерных систем. Это требует серьезных затрат как на сам ремонт, так и на временную аренду других помещений и на переезд, причем туда-обратно. Поэтому было принято решение о переводе части городских структур в новые помещения и о продаже ранее занимаемых зданий.

«Всего планируется реализовать на аукционах 51 объект общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Стартовая цена всех объектов – 15,74 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что в ходе торгов итоговая стоимость увеличится на 10-15%», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уже в августе этого года на аукционы планируется выставить объекты по адресам: Большая Ордынка, дом 68, строение 1; Тверская улица, дом 19, строение 2; улица Петровка, дом 17, строение 1; улица Ельнинская, дом 20, корпус 1.

«Москва последние несколько лет проводит жесткую политику по оптимизации расходов. В целом с 2011 по 2015 годы доходы от продажи непрофильных городских активов составили 350 миллиардов рублей. В некоторых структурах правительства Москвы удалось на треть сократить госаппарат. Благодаря совершенствованию механизма госзакупок ежегодная экономия доходит до 30%. В прошлом (2017 году – ред.) году это 150 миллиардов рублей. Переезд в «Сити» – еще один шаг на пути к экономии», – отметил Ефимов.