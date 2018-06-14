РИАМО - 14 июн. Первый гол сборной России болельщики, которые смотрят чемпионат мира по футболу в фан-зоне перед главным зданием МГУ, встретили овациями и громкими аплодисментами, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Первый матч чемпионата мира по футболу начался на московском стадионе «Лужники», сборная России играет против команды из Саудовской Аравии.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В дни матчей ЧМ-2018 в столице действует запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.