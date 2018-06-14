РИАМО - 14 июн. Платную автостоянку незаконно организовали во дворе дома на Коктебельской улице на юго-западе столицы, по периметру предприниматели установили ограничительные столбики, на входе разместили будку охраны, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Госинспекция по недвижимости проинспектировала территорию по адресу: улица Коктебельская, владение 6. Во дворе многоквартирных жилых домов находчивые предприниматели незаконно организовали автостоянку и оградили территорию. Данный земельный участок является территорией общего пользования и в аренду под автостоянку не предоставлялся», – говорится в сообщении.

По периметру стоянки был установлен ограничительные столбики, на въезде размещена будка охраны. Доступ на территорию осуществляется сотрудниками охранной службы.

В настоящее время проведены работы по освобождению земельного участка от незаконно размещенных на них объектов, столбики и будка охраны демонтированы, обеспечена свободная парковка.