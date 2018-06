В предстоящие выходные Москву захватит главный футбольный праздник – Чемпионат мира по футболу 2018, который стартует уже в четверг. На Воробьевых горах открывается главная фан-зона мундиаля, а в московских парках и некоторых городах Подмосковья заработают большие видеоэкраны. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события уикенда в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве с 15 по 17 июня.

ПЯТНИЦА, 15 июня

Фестиваль болельщиков FIFA

Главное спортивное событие лета – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – стартует в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня.

С этого дня на Воробьевых горах, у Главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова открывается Фестиваль болельщиков Чемпионата мира FIFA 2018. В фан-зоне можно смотреть прямые трансляции матчей ЧМ в прямом эфире на больших медиаэкранах, а со смотровой Воробьевых гор следить за счетом матчей на гигантском табло на крыше «Лужников». Всего с 14 июня по 15 июля в фан-зоне можно будет увидеть 56 игр (за исключением нескольких встреч третьего тура группового этапа, которые начинаются в одно время). В перерывах между матчами пройдут концерты и другие массовые мероприятия. Фан-зона открывается за 3 часа до начала матча и закрываться через час после окончания. Посетить ее можно до 15 июля.

Где: Москва, Воробьевы горы

Цена: бесплатно

Концерт в поддержку сборной Исландии на ЧМ-2018

Концерт знаменитой исландской инди-поп звезды Эмилианы Торрини с оркестром The Colorist Orchestra 15 июня пройдет в Москве в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP и в поддержку сборной Исландии на Чемпионате мира по футболу. «Исландский концерт» пройдет за день до первого матча с участием сборной Исландии на ЧМ, удивившей болельщиков на последнем чемпионате Европы. Певицу и автора песен Эмилиану Торрини в Исландии часто сравнивают с Бьорк, именно на ее самые известные ее песни – румбу «Jungle Drum» - был снят вирусный ролик, рекламирующий туризм в Исландии, и сладострастный поп-хит «Slow», исполненный Кайли Миноуг. Организаторы SOUND UP удивят московских зрителей специально разрабатанной сценографией и выбором площадки – концерт состоится в помещении бойлерной Московского хлебозавода №9.

Где: Москва, Хлебозавод №9

Цена: от 2000 рублей

Открытие фестиваля джаза

© страница "Аптекарский огород" в facebook

Второй ежегодный фестиваль джаза под открытым небом пройдет с 15 по 17 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». В программе – выступления звезд джазовой сцены из Бразилии – ансамбля Ensolarado, звезды джаза из Грузии Этери Бериашвили, самого титулованного музыканта отечественного джаза Алексея Козлова с группой «Арсенал». 15 июня в вокально-инструментальной программе – самба, босса-нова, соул, фанк в исполнении Хосе Моряна и музыкантов с дюжиной инструментов, включая рояль, гитару, барабаны, саксофон, виолончель, контрабас, скрипку, трубу, саксофон, тромбон и альт.

Где: Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Цена: от 850 рублей

СУББОТА, 16 июня

Матчи в рамках ЧМ-2018

Россия впервые стала хозяйкой мирового первенства по футболу, и 12 матчей, в том числе финал, пройдут в Москве. Из ближайших матчей в Москве – 16 июня на поле стадиона «Спартак» выйдут команды Исландии и Аргентины с участием одного из известнейших современных футболистов Лионеля Месси, а 17 июня в «Лужниках» сыграют Германия и Мексика. Для тех, кто не успел купить билеты на матчи мундиаля, мы подготовили или инфографику о местах в Москве, где можно смотреть футбол вместе с болельщиками со всего мира https://riamo.ru/article/293965/gde-posmotret-chm-2018-v-moskve.xl

Где: Москва, стадионы «Спартак» и Лужники»

Цена: от 30 000 рублей

Программы ЧМ-2018 в парках Москвы

Парки Москвы подготовили специальные программы к ЧМ-2018. В перерывах между матчами некоторые парки устраивают празднование в честь мирового футбольного первенства. Так, в парке «Сокольники» с 15 по 22 июня будут давать уроки по футболу, а 7 июля пройдет первый этап открытого турнира любительских футбольных команд города Москвы имени К.И. Бескова. Эти соревнования посвящены памяти великого тренера «Спартака» и бывшего футболиста сборной СССР Константина Бескова. Второй этап запланирован на 14 июля с 12:00 до 16:00.

С 9 по 15 июля в парке «Красная Пресня» каждый день будут проходить мастер-классы по футболу для детей с участием профессиональных тренеров ведущих футбольных клубов.

Где: Москва, Парк «Красная Пресня», парк «Сокольники» и др.

Цена: бесплатно

Концерт на воде «Неоклассики»

© страница "Неоклассики" в facebook

Зеленый театр ВДНХ 16 и 17 июня откроет летний сезон фортепианными концертами на воде в рамках программы «Неоклассики». 16 июня выступят All In Orchestra, которые славятся мастерством смешения стилей и направлений. 17 июня выступит Илья Поляков, его музыка отличается от современного фортепианного контента динамикой, экспрессивностью и прямолинейностью подачи. В программу выступления композитора войдут произведения из еще не вышедшего альбома «Colors». Сергей Сувид, помимо написания музыки, пробует себя в качестве участника рок-коллектива, на концерте он исполнит лучшие композиции из двух альбомов.

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ, сцена на воде

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня

Премьера фильма «Эскобар»

Увидеть Пенелопу Крус и Хавьера Бардема в биографической драме «Эскобар» можно уже в этот уикенд. Это история о знаменитом наркобароне Пабло Эскобара и его подружке-теледиве. Действие фильма основано на реальных событиях, которые происходили в Колумбии в 80-х года 20 века. Это кровавая история о преступлениях, пути к славе и безграничной любви женщины.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Фестиваль фудтраков в «Сокольниках»

Гастрономический Фестиваль фудтраков пройдет в парке «Сокольники» с 15 по 17 июня. Более 30 оригинальных фудтраков представят новые и необычные блюда стрит-фуда – бургеры, фалафели, хумусы, вафли и многое другое. Также на фестивале можно будет устроить пикник на траве, посетить ярмарку редких продуктов, детскую зону и принять участие в конкурсах.

Где: Москва, парк «Сокольники», Фонтанная площадь

Цена: бесплатно