РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В городском округе Люберцы начали строить жилой дом площадью около 50 тысяч квадратных метров, дом будет рассчитан более чем на 700 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства 4-секционного 25-этажного жилого дома на улице 8 марта в городском округе Люберцы. Плановое завершение строительства – к IV кварталу 2021 года», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, общая площадь жилого дома составит 49 197 квадратных метров. Дом рассчитан на 713 квартир, среди которых: студий – 168, однокомнатных – 233, двухкомнатных – 161, трехкомнатных – 120, четырехкомнатных – 31. Площадь квартир – 33 695 квадратных метров.

На первом этаже дома разместятся нежилые помещения общественного назначения. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает АО «Открытые мастерские».