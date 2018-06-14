РИАМО - 14 июн. На 12 минуте первого матча чемпионата мира по футболу сборная России открыла счет, гол забил полузащитник Юрий Газинский, передает корреспондент РИАМО.

Сборная России с первых минут активно атакует.

Трибуны стадиона полностью заполнены болельщиками. Отдельный сектор с болельщиками Саудовской Аравии, они выделяются зелеными цветами и активно поддерживают свою команду. На стадионе праздничная атмосфера.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В дни матчей ЧМ-2018 в столице действует запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.

Кроме того, на время проведения чемпионата мира по футболу в Москве изменился ряд маршрутов наземного городского транспорта, а на некоторых улицах в соответствии с требованиями безопасности действуют ограничения на проезд.

Для комфортного и быстрого передвижения болельщиков и горожан общественный транспорт столицы переведен в особый режим, запущены бесплатные автобусы-шаттлы S.

Также болельщики получили льготы на проезд в метро, на монорельсе, по МЦК, на пригородных электричках и специальных поездах. Они действуют при предъявлении паспорта болельщика, который также позволит посетить музеи в Москве и Подмосковье со значительной скидкой либо вовсе без платы.