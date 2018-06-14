РИАМО - 14 июн. Трансляция первого матча чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии началась в фан-зоне у главного здания МГУ, собрав не только российских болельщиков, но и иностранцев, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые регулируют потоки идущих ко входу болельщиков. Перед входом на площадку установлены рамки металлоискателя.

Ранее официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу началась на стадионе «Лужники» в Москве.

Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В дни матчей ЧМ-2018 в столице действует запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.