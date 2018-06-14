РИАМО - 14 июн. Программу поддержки столичных предпринимателей, готовящихся выводить свою продукцию на зарубежные рынки, запустили в Москве, в рамках программы «Ориентир на экспорт» бизнесу будут предоставлять займы до 50 миллионов рублей на сертификацию и оформление патентов, проведение выставок и другие цели, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.

В Москве зарегистрировано свыше 5 тысяч компаний-экспортеров. Они поставляют товары в 189 стран мира. Чтобы дополнительно поддержать столичных предпринимателей, только готовящихся выводить свою продукцию на зарубежные рынки, городской Фонд поддержки промышленности и предпринимательства запустил новую программу «Ориентир на экспорт».

«Речь идет о займах до 50 миллионов рублей на срок не более пяти лет по ставке 5% годовых. Деньги могут быть направлены на сертификацию и оформление патентов, на проведение выставок, конференций, на транспортировку продукции за пределы России и на другие цели. Чтобы получить заем, предприятие с нулевой или минимальной экспортной выручкой обязуется за три года довести ее долю до 1% или выше», – сказала заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она напомнила, что у Фонда поддержки промышленности и предпринимательства уже есть действующая программа «Экспорт», ориентированная на предприятия с долей экспорта в выручке более 1%.

«Экспорт столицы в 2017 году составил почти половину от совокупного экспорта страны – 42%. Механическое оборудование, компьютеры, автотехника, оптика, медицинские изделия, бытовая химия – то, что производит Москва, – востребовано на зарубежных рынках. Мы уверены, что новое предложение начинающим экспортерам – хороший стимул для их дальнейшего развития», – сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.