РИАМО - 14 июн. В Москве президент России Владимир Путин поздравил болельщиков с открытием чемпионата мира по футболу, назвав его грандиозным мероприятием.

Ранее официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу началась на стадионе «Лужники» в Москве.

«Поздравляю вас - многонациональную дружную футбольную семью - с началом турнира. Мы искренне рады. В нашей стране футбол - самый массовый вид спорта. Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие», - сказал Путин.

Сразу после окончания церемонии на стадионе начнется первый матч мундиаля, в котором сборная России сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В дни матчей ЧМ-2018 в столице действует запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.