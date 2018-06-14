РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Вадим Фомченков 15 июня проведет прием жителей подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пятнадцатого июня с 16:00 до 18:00 заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области, полковник Вадим Фомченков проведет прием граждан по вопросам, касающимся деятельности полиции. Прием пройдет в здании МУ МВД России «Люберецкое» на улице Котельническая, дом №7А», - говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.