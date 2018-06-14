РИАМО - 14 июн. В VII фестивале садов и цветов Moscow Flower Show, который пройдет в столице с 29 июня по 8 июля, впервые будут участвовать представители Японии, 5 июля они расскажут о принципах создания японского сада, пригласят на чайную церемонию и научат рисовать на рисовой бумаге, говорится в сообщении информационного партнерства «Бедуш & Маренникова».

С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств «Музеон» и в «Зарядье».

«В 2018 году впервые в московском фестивале будет участвовать Япония. Пятого июля станет тематическим днем Японии на фестивале, в котором примут участие представители посольства этой страны. В этот день здесь пройдет чайная церемония от мастеров знаменитой школы Омотэ Сэнкэ (одной из трех главных школ Японии) с угощением всех желающих, мастер-классы по суми-е (рисование на рисовой бумаге) и созданию шаров темари, в образовательную программу будут включены лекции по созданию японского сада», – говорится в сообщении.

Главными премьерами фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер впервые построят на фестивале свои авторские сады – «Сад Прометея» и Listening garden/listening theatre.

Тема нынешнего конкурса «Сад-театр» вдохновила многих российских участников. В числе прочих на фестивале будут представлены: сад «Алиса в стране чудес» Ольги Дьорди, выполненный в виде шахматной доски с вертикальным озеленением из роз, орхидей и лаванды; «Театр теней» Светланы Алтуховой, который даст возможность зрителям насладиться игрой ажурных теней от деревьев; «Театральное кафе» Ольги и Андрея Онофрейчук.

В этом году на MFS-2018 первый раз запланировано два детских проекта – «Сады в миниатюре» и «Планета цветов». «Планета цветов» – традиционный конкурс садов, выполненных по рисункам детей. Тема конкурса – «Парк мечты». «Сады в миниатюре» – новая образовательная ландшафтная программа для школьников от 9 до 15 лет, которая стартовала в парке «Зарядье» в мае. Участники программы изучают климатические зоны, видовые точки, разбирают симметрию французских садов, учатся разбивать сады в стеклянных колбах. Самостоятельные работы учеников будут представлены в рамках программы «Сады в миниатюре».

В рамках «Дня розы» состоится презентация нового сорта главного садового цветка.

В день открытия фестиваля всех конкурсантов поздравят участники шоу «Голос. Дети». Также запланировано масштабное цветочное шествие под аккомпанемент духового оркестра Brevis brass band и ежедневная музыкальная программа с участием юных талантов #PRODIGY.kids, солистки «Геликон-оперы», заслуженной артистки России Ксении Вязниковой, выдающегося джазового пианиста Эльмара Сафаралиева и других звезд.