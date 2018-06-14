РИАМО - 14 июн. Пассажиры снова могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена, который ранее был закрыт на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее из-за прибытия болельщиков на стадион «Лужники» вестибюль станции был закрыт на вход.

«Южный вестибюль «Спортивной» снова открыт для входа и работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

В дни матчей изменится режим работы станций «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Лужники» МЦК, «Тушинская» и «Спартак». На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров – только на вход.

Во время прибытия болельщиков в «Лужники» будут работать только на выход в город южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК. В дни проведения матчей на стадионе «Спартак» только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская».

Для оптимального перераспределения пассажиропотока после окончания матчей все вышеперечисленные вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В дни проведения матчей на стадионе «Лужники» в период убытия болельщиков будет закрыт вход с фестиваля болельщиков на станции «Университет» и «Воробьевы горы».

В дни проведения фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль №1 станции «Ломоносовский проспект» (к МГУ). Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль №1 станции «Ломоносовский проспект» (во все дни) и северный вестибюль станции «Университет», за исключением дней проведения матчей на стадионе «Лужники».