РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске возле стадиона «Труд» подросток украл чужой самокат стоимостью около 4 тысяч рублей, происшествие попало в камеры видеонаблюдения, теперь его разыскивают, сообщила «РИАМО в Подольске» хозяйка самоката.

«В среду, 13 июня, с 18:00 до 19:00 в районе стадиона «Труд» мы поставили у стоянки для велосипедов самокат, так как моей 7-летней дочери нужно было идти на занятия по гимнастике (на на территорию стадиона с велосипедами и самокатами заходить нельзя). Когда вернулись, самоката уже не было», – сказала владелица.

По ее словам, стоимость самоката составляет около 4 тысяч рублей, дочери его купили примерно две недели назад. На видео видно, как самокат берет подросток 11-13 лет.