РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. В усадьбе Пехра-Яковлевское 16 июня пройдет театрализованное представление «Музыка в усадьбе», посетители смогут увидеть лучшие фрагменты музыкальных спектаклей сезона, сообщается на странице общественной палаты Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Шестнадцатого июня в 14:00 в усадьбе Пехра-Яковлевское пройдет театрализованное представление «Музыка в усадьбе». В программе: выступление солистов балашихинского театра «Орфей», солиста Москонцерта Станислава Летуновского и лучшие фрагменты музыкальных спектаклей сезона 2017-2018», - говорится в сообщении.

Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес усадьбы: Балашиха, Леоновское шоссе, дом №2.