РИАМО - 14 июн. В центре подмосковной Коломны нарисовали граффити, посвященное начинающемуся в четверг в России чемпионату мира по футболу, его площадь превышает 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«Коломенский городской округ украсило граффити, посвященное чемпионату мира по футболу FIFA-2018, который стартовал в России. Тематический рисунок можно увидеть в исторической части города – на территории Конькобежного центра «Коломна», - отмечается в сообщении.

Эскиз граффити подготовила жительница Коломны Алена Шимберева. Ее работа с символикой мирового футбольного первенства и Коломны победила на муниципальном этапе Московского областного конкурса граффити.

Над нанесением рисунка на стену площадью 112 квадратных метров в течение недели трудился коломенский граффитчик Глеб Федорищенко.

«Граффити стало прекрасным подарком болельщикам, жителям и гостям нашего города», - отметил глава городского округа Денис Лебедев.

В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. На стадионе «Лужники» в Москве уже началась официальная церемония открытия мундиаля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.