РИАМО - 14 июн. Минэкологии Подмосковья планирует расчистить реку Куновку в Талдомском городском округе, в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расчистка реки Куновки в поселке Запрудня Талдомского округа внесена в госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» по многочисленным просьбам местных жителей, сообщавших о деградации реки. Обследование, проведенное специалистами Минэкологии, подтвердило неблагополучное состояние реки: русло заросло водной растительностью, мелководья занимают около половины общей площади зеркала воды. Водоток в реке ослаблен, берега заросли кустарником и подвержены эрозии.

«В Минэкологии завершена подготовка к конкурсу на разработку проектной документации по расчистке реки Куновки в поселке Запрудня Талдомского района. Конкурс пройдет в ближайшее время», – говорится в сообщении.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, планируется расчистить 1 километр русла Куновки, чтобы восстановить водоток и предотвратить заболачивание. Работы по расчистке русла реки планируется начать в 2020 году за счет субвенций, выделяемых бюджету Московской области на природоохранные мероприятия.