РИАМО - 14 июн. Законопроект о поддержке социального предпринимательства могут внести в Московскую областную думу осенью, сообщил в четверг депутат регионального парламента Кирилл Жигарев.

«Мы опередили, что осенью мы соберемся с конкретным документом, который мы сможем доработать. То есть осенью планируем внести (законопроект о поддержке социального предпринимательства – ред.)», - сказал Жигарев журналистам по итогам круглого стола «Законодательное регулирование социального предпринимательства в Московской области».

По его словам, депутаты хотят собрать по максимуму предложений, чтобы создать максимально комфортные условия и избежать злоупотреблений.

Он отметил, что на сегодняшний день такой закон есть только в двух регионах - в Костромской области и Ханты-Мансийском автономном округе.