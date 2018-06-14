РИАМО - 14 июн. Порядка 2 миллионов рублей составил ущерб, причиненный светофорному оборудованию в Москве с начала текущего года, сообщается на Едином транспортном портале.

«В дорожно-транспортных происшествиях на столичных дорогах часто повреждаются светофоры. Восстановление таких объектов влечет большие финансовые затраты, при этом, наша задача – вернуть их в эксплуатацию в максимально короткие сроки. На сегодняшний день ущерб за поврежденное светофорное оборудование составил более 1,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Ежедневно контакт-центр «Московский транспорт» принимает сообщения о неисправностях светофорных объектов и дорожных знаков. Испорченные светофоры и дорожные знаки подлежат оперативному ремонту и восстановлению с момента получения информации об их повреждении.

Огромное количество технических средств организации дорожного движения повреждаются в результате дорожно-транспортных происшествий. Центр организации дорожного движения убедительно просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«Напоминаем, что о любых неисправностях технических средств организации дорожного движения вы можете сообщить по номеру Контакт-центра «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54, а также воспользоваться электронной приемной на Едином транспортном портале», – уточняется в сообщении.