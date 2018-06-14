РИАМО - 14 июн. Большая очередь из болельщиков образовалась перед входом на фан-зону чемпионата мира по футболу-2018, которая располагается перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.

Несколько сотен человек столпились перед входом в фан-зону. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые регулируют потоки идущих ко входу болельщиков.

Перед входом на площадку установлены рамки металлоискателя.

В четверг вечером на стадионе «Лужники» в Москве началась официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу.

Иностранные фанаты на улицах Москвы. Репортаж>>