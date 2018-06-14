РИАМО - 14 июн. Большая очередь из болельщиков образовалась перед входом на фан-зону чемпионата мира по футболу-2018, которая располагается перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах, передает в четверг корреспондент РИАМО.
В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.
Несколько сотен человек столпились перед входом в фан-зону. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые регулируют потоки идущих ко входу болельщиков.
Перед входом на площадку установлены рамки металлоискателя.
В четверг вечером на стадионе «Лужники» в Москве началась официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу.
Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России.
В 2018 году сборная России принимает участие в своем четвертом Чемпионате мира, до этого наша сборная участвовала в мировом первенстве в 1994, 2002 и 2014 годах.
2 раза
Новичок
Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру!
Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля!
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