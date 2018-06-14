РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи пройдет показ фильма «Танки» и состоится встреча со съемочной группой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В городском округе Балашиха 21 июня пройдет одно из знаковых мероприятий третьего сезона областного проекта «Летний кинотеатр». Накануне Дня памяти и скорби в парке «Пехорка» состоится встреча с членами съемочной группы военно-приключенческого фильма «Танки» и показ картины», - говорится в сообщении.

На встрече перед зрителями выступят режиссер фильма «Танки» Ким Дружинин, известный также по фильму «28 панфиловцев», исполнители главных ролей – уроженец подмосковного Королева Андрей Мерзликин, Антон Филипенко и Александр Тютин. Ведущей мероприятия станет теле- и радиоведущая, журналистка, актриса и певица Тутта Ларсен.

«Третий сезон областного проекта «Летний кинотеатр» официально стартовал почти месяц назад. За это время показы российских кинофильмов прошли на 29 парковых площадках в 23 муниципальных образованиях области. Всего состоялось более 70 кинопоказов, которые посетили не менее 12 тысяч зрителей», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Фильм «Танки», вышедший в прокат 26 апреля этого года, посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося конструктора легендарного танка Т-34 Михаила Кошкина и создан по мотивам реальных событий. Производство кинокартины, съемки которой проходили в том числе в Воскресенском районе, осуществлялось при поддержке министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества, а также при участии министерства обороны РФ.

Площадка для встречи со съемочной группой выбрана неслучайно – утвержденный на заседании художественного совета Главархитектуры Московской области в 2016 году проект благоустройства парка «Пехорка» занял первое место на смотре-конкурсе «Парки Подмосковья». В настоящее время в парке начались работы по реализации второго этапа проекта.