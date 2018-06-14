РИАМО - 14 июн. Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Подмосковье в январе-апреле 2018 года увеличились в 1,8 раза по сравнению с январем-апрелем 2017 года, всего в области ввели 43 232 квартиры общей площадью почти 3,14 миллиона квадратных метров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«В январе-апреле 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введены 43 232 новые квартиры общей площадью 3,13 миллиона квадратных метров, что на 79,5% больше, чем в январе-апреле 2017 года. В сельской местности введено 1,15 миллиона квадратных метров жилья, что составило 36,8% от общего ввода», – говорится в сообщении.

За январь-апрель 2018 года населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 1,52 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 48,5%.

Из числа введенных в действие за январь-апрель 2018 года зданий 98,8% составляют здания жилого назначения. При этом введено в строй 110 зданий нежилого назначения, из них 16 промышленных, 44 коммерческих, семь административных, шесть учебных, одно – здравоохранения и 36 прочих.

В апреле 2018 года в Подмосковье ввели в строй 702,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,2% выше показателя апреля 2017 года и на 12,2% ниже показателя марта 2018 года.

Объем работ и услуг в строительстве в январе-апреле 2018 года составил 80,8 миллиарда рублей, что на 12,2% выше уровня января-апреля 2017 года. Общий объем строительных работ в апреле составил 20,79 миллиарда рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 3,5%, а в месячном вырос на 2,8%.