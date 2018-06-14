РИАМО - 14 июн. Следственные органы ходатайствуют перед судом об аресте главы Серпуховского района Александра Шестуна на 2 месяца, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы.



«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 августа 2018 года, в отношении главы Серпуховского муниципального района Московской области Шестуна Александра Вячеславовича», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что данное ходатайство будет рассматриваться по факту явки всех участников процесса и доставки обвиняемого в суд.

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