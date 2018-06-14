РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В городском округе Люберцы поздравили врачей и медсестер в преддверии Дня медицинского работника, им вручили знаки отличия, почетные грамоты, благодарственные письма и 10 сертификатов на получение жилья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное мероприятие прошло в Люберецком ДК, в нем приняла участие первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

«Здоровье всех жителей городского округа Люберцы находится в их надежных руках. Несмотря на все трудности, они оказывают помощь в любое время дня и ночи. Спасибо вам за это! По поручению главы муниципалитета Владимира Ружицкого поздравляю вас с этим праздником и вручаю 10 сертификатов на получение жилья: три – на трехкомнатную квартиру, один – на двухкомнатную квартиру, три – на однокомнатную, три – на комнату», – сказала Назарьева.

Она добавила, что на сегодняшний день учреждения здравоохранения в Люберцах находятся не в самом хорошем состоянии, об этом говорят отзывы жителей.

«Проблематично исполнять обязанности врача, когда не хватает расходных материалов. Я очень надеюсь, что все наладится. Мы с главой муниципалитета Владимиром Ружицким подключились к решению проблем. Мы не можем допустить, чтобы наши жители оказались без квалифицированной медицинской помощи», – отметила Назарьева.

По ее словам, в поселке Красково в текущем году откроется детская поликлиника, в северной части Люберец в микрорайоне Самолет планируется открытие поликлиники смешанного типа, в 12-ом микрорайоне – поликлиника смешанного типа. Будет детская поликлиника на улице 8 Марта, взрослая – в микрорайоне 3-3А на улице Красногорская.

«Мы работаем над проектом стационара для Люберецкой районной больницы №2 на 600 койко-мест. Сегодня по соглашению с инвесторами-застройщиками этот стационар спроектирован и в перспективе будет построен. Единственная нерешенная сегодня проблема - это окончание строительства подстанции скорой помощи в поселке Октябрьском. Над ней мы работаем. С помощью суда мы заберем это здание у инвестора и достроим своими силами. Под строительство поликлиники в Октябрьском выделен земельный участок, ведутся переговоры по поводу строительства детской поликлиники на 150 посещений в смену», – пояснила Назарьева.

В учреждениях здравоохранения Люберец работает 5 863 человека, из них 1 185 врачей, 2 226 медсестер, 725 сотрудников младшего медперсонала. В 2016 году для медработников Люберец администрация выделила 59 жилых помещений, в 2017 году – 57, в 2018 году – 18.