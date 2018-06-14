На церемонии открытия чемпионата будет петь знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс. Вместе с ним на сцене выступит певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединится знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.
Сразу после окончания церемонии на стадионе начнется первый матч мундиаля, в котором сборная России сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.
Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
В дни матчей ЧМ-2018 в столице действует запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.
Кроме того, на время проведения чемпионата мира по футболу в Москве изменился ряд маршрутов наземного городского транспорта, а на некоторых улицах в соответствии с требованиями безопасности действуют ограничения на проезд.
Для комфортного и быстрого передвижения болельщиков и горожан общественный транспорт столицы переведен в особый режим, запущены бесплатные автобусы-шаттлы S.
Также болельщики получили льготы на проезд в метро, на монорельсе, по МЦК, на пригородных электричках и специальных поездах. Они действуют при предъявлении паспорта болельщика, который также позволит посетить музеи в Москве и Подмосковье со значительной скидкой либо вовсе без платы.
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Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России.
В 2018 году сборная России принимает участие в своем четвертом Чемпионате мира, до этого наша сборная участвовала в мировом первенстве в 1994, 2002 и 2014 годах.
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Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру!
Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля!
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