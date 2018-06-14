РИАМО - 14 июн. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Газпром нефти» завершил весь объём работ по монтажу крупногабаритного оборудования современной установки переработки нефти «Евро+», строительство установки выполнено почти на 90%, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Завершение строительства запланировано на 2018 год. Инвестиции в проект составляют 98 миллиардов рублей.

«На площадке строительства комбинированной установки переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ выполнено 89% работ, в том числе завершен монтаж всех крупногабаритных объектов. Одним из финальных этапов стала установка самого высокого элемента блока каталитического риформинга, обеспечивающего производство высокооктанового бензина экологического класса Евро-5», - отмечается в сообщении.

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Конструкция, ставшая самой высокой точкой «Евро+» МНПЗ, состоит из пяти высокопрочных стальных модулей. Общая масса собранного элемента составляет 91 тонну, высота — 87 метров. Операция по подъему и монтажу заняла в общей сложности 14 часов. Подъем оборудования осуществлялся кранами грузоподъемностью 750 и 350 тонн каждый. На установке сегмента были заняты более 20 специалистов по высотно-монтажным работам.

«Евро+» — ключевой проект второго этапа модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которую с 2011 года продолжает компания «Газпром нефть». «Евро+» заменит пять действующих установок предыдущего поколения, при этом возрастет энергоэффективность производственных процессов. После запуска «Евро+» интервал между плановыми ремонтами увеличится с двух до четырех лет, что повысит надежность снабжения столичного региона качественным топливом высокого экологического класса Евро-5.