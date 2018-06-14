РИАМО - 14 июн. На подготовку баз для национальных сборных – участниц чемпионата мира 2018 года – в Подмосковье потратили почти 1,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На территории Московской области живут и тренируются девять национальных сборных. Помимо России, это Португалия, Франция, Аргентина, Иран, Перу, Мексика, Бельгия и Тунис. Все команды уже заселились на базы и в гостиницы. Все тренировочные базы в регионе, задействованные при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, уже опробованы иностранными гостями. На них были проведены тренировки, в том числе открытые.

«Всего ресурсное обеспечение региональной программы по строительству и реконструкции площадок составило 1 597,3 миллиона рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих – софинансирование из федерального бюджета – 741,3 миллиона рублей и финансирование из бюджета Московской области в размере 856 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В рамках подготовки Московской области к мундиалю в регионе был проведен ряд мероприятий по ремонту, благоустройству территорий, дополнительному освещению улиц и улучшению улично-дорожной сети. На эти нужды из бюджета Подмосковья и бюджетов муниципальных образований региона было выделено 4,3 миллиарда рублей.

«Эти стадионы были востребованы и до чемпионата, с учетом того, что там создана хорошая и современная инфраструктура. Построены новые хорошие стадионы, где будут тренироваться спортивные школы. Также все эти спортивные объекты будут доступны для населения, для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Каждый сможет прийти в свободное время и позаниматься спортом», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, на тренировочных базах Подмосковья режим безопасности обеспечен 24 часа семь дней в неделю. Это видеонаблюдение, патрулирование территории, контроль доступа, осмотр посетителей, досмотр транспортных средств, въезжающих на объект, безопасный коридор и многое другое.

Служба скорой помощи в Подмосковье во время чемпионата будет работать в усиленном режиме, всего будет задействовано около 600 автомобилей скорой помощи. Также определены 11 больниц, находящихся в непосредственной близости от тренировочных баз. Во время проведения открытых тренировок было обеспечено дежурство дополнительной бригады скорой помощи. Кроме того, в Подмосковье работают свыше 500 волонтеров, владеющих иностранными языками.

Важным моментом при подготовке к чемпионату мира по футболу была культурная программа для туристов.

«Разработаны туристические маршруты по живописным местам и культурным объектам региона. Это Коломенский и Дмитровский кремль, Новоиерусалимский музей в Истре, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, музей-усадьба Чайковского. Эти маршруты официально были занесены на портал «Welcome-2018». В рамках отложенного туризма ждем всех поклонников Лионеля Месси в Бронницах для того, чтобы они пришли и посмотрели на площадку, где тренировался их кумир. Для нас отложенный туризм достаточно важен как наследие чемпионата мира по футболу», – добавил Терюшков.

Он выразил уверенность, что спортсмены и болельщики запомнят пребывание на территории Московской области.