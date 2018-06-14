РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июн. Шесть остановочных модулей, оснащенных камерами видеонаблюдения, установят в городском округе Котельники в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До конца года (2018 года – ред.) в городском округе будет оборудовано шесть новых остановок. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения, с которых данные будут поступать в систему «Безопасный регион». Доступ к ней имеют службы ЕДДС и отделения полиции», – сказал врио главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он подчеркнул, что в ходе работ будет выполняться устройство уличного освещения конструкций и установка рекламных стендов. Новые модули появятся на конечных остановках микрорайонов Белая Дача и Южный, на улице Карьерной у СНТ «Горняк», 2-м и 3-м Покровских проездах.

Работы по обустройству подобных остановочных павильонов будут проводиться в рамках софинансирования за счет местного и областного бюджетов. Это типовой проект, который реализуется на всей территории Московской области.