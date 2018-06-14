РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске в четверг из-за звонка неизвестного с сообщением о том, что торговый центр «Европа» заминирован, были эвакуированы все посетители, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Около трех часов дня, когда мы находились в ТЦ «Европа», поступила информация, что неизвестный позвонил и предупредил о минировании здания и возможном взрыве. Нас всех эвакуировали. Приехали спецслужбы города, кинологи с собаками проверили ТЦ, но ничего не нашли», - сказал свидетель.

По его словам, к 17:00 работа ТЦ восстановилась.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах продолжается с сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.