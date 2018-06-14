РИАМО - 14 июн. Большой поток болельщиков из разных стран мира направляются к фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 года, которая располагается перед главным зданием МГУ в Москве, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.

Многие из болельщиков одеты в форму своих национальных сборных команд по футболу, также некоторые несут с собой флаги стран. Наиболее заметными в толпе болельщиков являются фанаты из Бразилии и Ирана - с собой у них дудки и барабаны.

Также болельщики с радостью знакомятся с гостями из других стран, делают совместные фотографии.

В целях безопасности у выхода возле станции метро «Университет» дежурят сотрудники правоохранительных органов. Волонтеры также помогают не заблудиться иностранным болельщикам и с помощью рупора на русском и английском языках рассказывают о том, как пройти к фан-зоне.