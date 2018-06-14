РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска разыскивают водителя, который во время парковки сильно ударил стоящую впереди машину и скрылся с места ДТП, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица пострадавшей машины.

Авария произошла в ЖК «Сосновка» 6 июня в 8:45 утра.

«Возле подъезда №3 во втором корпусе неизвестный водитель пытался припарковаться и сильно ударил нашу машину Skoda Rapid. В итоге смята крышка багажника, лопнул бампер в нескольких местах, смят низ багажника, он теперь не закрывается. Хотя виновник столкновения скрылся, у нас есть видеозапись и мы обратились в ГИБДД», - сказала владелица.

По ее словам, машина застрахована, но для обращения в страховую компанию ей необходимы дополнительные свидетельства и справка ГИБДД.